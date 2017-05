Due giorni di festa per le mamme al Castello Visconteo

Foto varie

L’Associazione Culturale fagnanese 2L Lombardia Lucania organizza la nuova edizione della “Festa della Mamma” al Castello Visconteo di Fagnano Olona per le giornate del 13 e 14 maggio 2017. “Ringrazio in anticipo per la collaborazione tutte le associazioni che abbiamo invitato volentieri anche stavolta e il Comune e la Pro Loco Fagnano Olona, con il loro patrocinio per la due giorni di festa al castello visconteo che vedrà una serie di eventi adatti a tutte le fasce di età e per vari ambiti di interesse”, spiega la Presidente Marianna Panebianco.

In dettaglio, la giornata di sabato 13 maggio vedrà dalle ore 15 una serie di attività dedicate ai più piccoli e non solo, tra le quali il Truccamamme, dei laboratori, giochi e il truccabimbi.

Il secondo cortile ospiterà Bancarelle artigianali, che saranno presenti al Castello sia nella giornata di sabato sia per l’intera domenica.

Alle ore 16 si svolgerà la lettura educativa “Che rabbia Nino”, curata dagli amici dell’asilo nido “Il Grillo Parlante” e dal parco giochi “Lollipop“. Si tratta di un libro educativo che aiuta nella gestione della rabbia. L’età di lettura va dai 2 anni in su.

Alle ore 17 continuerà lo spazio dedicato alla letteratura, con l’incontro con l’autore Giorgio Anelli per la presentazione del libro “L’umana ferocia“, organizzato dal Circolo Culturale l’Alba. Sarà l’occasione per poter ascoltare alcuni estratti del nuovo libro di Giorgio Anelli, edito da Kolibris Edizioni, alla presenza della fondatrice Chiara De Luca, con prefazione di Andrea Temporelli. Coordina la presentazione il giornalista Fausto Bossi.

Infine, alle ore 18 il cortile del Castello Visconteo sarà animato da una Sfilata alternativa mamme e figli, con coreografie curate dall’Associazione MOTIVAZIONE,

Per domenica 14 maggio è in programma alle ore 16 l’Opera buffa in tre atti “Don Pasquale“, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fagnano e dal Liceo Musicale V. Bellini. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nell’Auma magna della scuola media E. Fermi in Piazza A. di Dio.

La Sala del Camino all’interno del Castello Visconteo ospiterà la mostra “Una tavolozza di colori per un mondo solidale” allestita dall’Associazione Amici e Sostenitori dei Bambini di Don Crispino Onlus con opere di diversi pittori che hanno accettato la sfida del progetto dell’associazione per un aiuto etico e umanitario.

Tutto il ricavato dalla vendita delle opere sarà devoluto per sostenere i progetti dedicati ai bambini in Congo, curati da Don Crispino.

Sarà possibile visitare la mostra Sabato 13 Maggio dalle ore 15 alle 19, e Domenica 14 Maggio dalle ore 10 alle ore 18.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un PUNTO RISTORO.