Due giorni di festa per salvare un bambino in più dalla leucemia

L’Associazione Amici del Comitato Maria Letizia Verga impegnata nella raccolta fondi per lo studio e la cura della leucemia del bambino, dopo il grande successo dello scorso anno, replicherà l’evento “Facciamo Festa Insieme” nei giorni 20-21 maggio ad Albizzate in piazza 4 novembre.

L’obiettivo dell’associazione è quella di raccogliere fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga Onlus, associazione che da 36 anni si occupa e si prende cura dei bambini malati di leucemia presso il nuovo Centro di Onco-ematologia pediatrica M.L. Verga di Monza, centro d’eccellenza e di riferimento nazionale ed internazionale.

In particolare il ricavato della manifestazione di quest’anno sarà finalizzato all’adozione di due appartamenti del Residence Maria Letizia Verga, struttura che ospita le famiglie che hanno necessità di risiedere, per via delle terapie, nei pressi del Centro onco-ematologico.

Quello del 20 e 21 maggio sarà un grande evento ricco di intrattenimenti per grandi e piccini. Ci saranno due concerti per i giovani e il pubblico adulto: il sabato sera un tributo a Ligabue degli “Da Zero a Liga” e domenica sera un tributo a Bruce Springsteen con il gruppo River Side.

Nelle due giornate ci sarà la possibilità di cimentarsi in una partitella in un campo da calcio balilla umano. Sarà presente anche la neo costituita squadra di pallavolo “La resiliente” formata da ragazzi e ragazze guariti dalla leucemia per una partita di pallavolo benefica.

Per i bambini tanti bellissimi eventi, ci saranno gonfiabili, la possibilità di andare a cavallo, di immergersi in uno spaccato medievale, tanti laboratori e due momenti clou: sabato e domenica alle ore 18.00 un FlashMob di gruppo e una mega “dab” con tutti i presenti alla festa.

Nella giornata di sabato ci sarà il clown il Pimpa e la Banda del Sogno Perduto con uno spettacolo di Fuoco. La domenica nel pomeriggio saranno presenti i Cuorieroi con lo spettacolo “Supereroi e principesse” con ospite d’eccellenza direttamente da Colorado, il ventriloquo Andrea Fratellini e uno spettacolo con giochi di fuoco.

Per tutte le due giornate sarà presente lo stand gastronomico e un grazioso angolo raffinato dove gustare un buon aperitivo in compagnia.

Per informazioni:

www.amicicomitatoverga.org

info@amicicomitatoverga.org

L’evento si terrà anche in caso di maltempo.