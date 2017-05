Due pedoni e un ciclista: tre investimenti in dieci minuti

casciago

E’ cominciata male la mattinata di oggi, con tre investimenti in nemmeno dieci minuti, tra le 7.51 e le 7.57

Il primo incidente, alle 7.51, è avvenuto a Travedona Monate. In via Trieste è stato investito un pedone. Allertati i Carabinieri di Gallarate, mentre sul posto è intervenuta un’ambulanza di Sos Travedona.

Alle 7.53, a Cassano Magnago, ad avere la peggio è stato un ciclista, investito in via Cinque Giornate. Sul posto la Croce Rossa di Gallarate e i Carabinieri di Busto Arsizio. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Gallarate.

Alle 7.57, infine, a Gallarate, in via Gerolamo Nascimbene, è stata investita una ragazzina di 15 anni. Sul posto Polizia e Croce Rossa di Gallarate.