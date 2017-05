Duecento scambi alla festa del Baratto dove spopola il compost faidate

Oltre 200 scambi per la festa del baratto l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato all’Ambiente per portare avanti la sensibilizzazione delle nuove generazioni sul tema di una più corretta gestione dei rifiuti.

L’iniziativa è stata organizzata, come per la prima edizione, a Villa Gianetti dove una bella giornata di sole ha incorniciato gli stand dove sono stati proposti per lo scambio abiti, giocattoli e libri. Apprezzati anche i laboratori dedicati al tema del riuso della carta. Novità di questa seconda edizione l’angolo del compost dove i saronnesi hanno potuto apprendere come realizzare una cassettiera per il compost domestico. Insegnati i ragazzi della scuola Bascapè che hanno realizzato proprio un progetto di questo tipo a scuola. Confermato anche il successo della ciclofficina.

“Cambiare la propria quotidianità ed imparare a vivere riducendo il nostro impatto ambientale non è semplice – commenta Gianpietro Guaglianone assessore all’Ambiente che ha partecipato all’iniziativa – ma è con piccoli passi ed iniziative come queste che si può proseguire un obiettivo così ambizioso e cruciale per avere una città più pulita oggi e soprattutto domani”.