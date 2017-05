Dumoulin domina la cronometro ed è maglia rosa del Giro

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Ribaltone, in parte previsto, al Giro d’Italia del Centenario. La prima tappa a cronometro di quasi 40 chilometri, tra Foligno e Montefalco, ha ridisegnato la classifica generale e consegnato al maglia rosa all’olandese Tom Dumoulin.

Il capitano della Sunweb ha mantenuto le promesse e ha dominato la 10° tappa ed è tornato a vestire le insegne del leader della classifica come già avvenuto per qualche giorno nel 2016. Dumoulin (foto da FB del team Sunweb) ha concluso la cronometro in 50’37” e si è lasciato alle spalle Geraint Thomas (Sky) a 49″ e Bob Jungels (Quick Step) a 54″, gli unici ad accusare un distacco inferiore al minuto.

Discreta la prova di Vincenzo Nibali (Bahrein Merida) dopo il mezzo passaggio a vuoto accusato sul Blockhaus: lo Squalo è stato sesto al traguardo, migliore degli italiani, ha perso 2’07” da Dumoulin ma ha guadagnato terreno su Nairo Quintana. Il colombiano della Movistar è il battuto di giornata: per lui 2’53” di ritardo dal leader e l’addio (momentaneo?) alla maglia rosa.

Dopo la cronometro quindi, Dumoulin comanda il Giro con 2’23” su Quintana, 2’38” sul connazionale Mollema, 2’40” sul francese Pinot e 2’47” su Vincenzo Nibali. Poi la maglia bianca Jungels e Domenico Pozzovivo.

Domani – mercoledì 17 – si sale sugli Appennini: tappa da Ponte a Ema, patria di Gino Bartali, a Bagno di Romagna di 161 chilometri. Nel mezzo quattro GPM non durissimi ma insidiosi.

Lontanissimi dai primi, come previsto, i due giovani corridori varesini che partecipano al Giro: Eugenio Alafaci (Trek Segafredo) è giunto 138° a 7’48” mentre Edward Ravasi – all’esordio assoluto in una prova contro il tempo al Giro – ha completato il percorso al 163° posto a 8’36” dal vincitore. In classifica Ravasi è 93°, Alafaci 160°.