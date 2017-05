È in arrivo la prima edizione di “Life” a MalpensaFiere

malpensafiere

Venerdì 5 maggio a MalpensaFiere inaugura la 1° edizione della nuova Fiera Campionaria di Primavera, LIFE! Un nuovo modo di vivere la Fiera Campionaria tra arredamento, artigianato, finiture per la casa, risparmio energetico, gastronomia regionale e tanto divertimento per grandi e piccini. Oltre 100 espositori per 5.000 metri quadrati espositivi.

Una fiera per promuovere le realtà del territorio e puntare i riflettori sulle sapienze artigianali e la creatività imprenditoriale del nostro territorio. La kermesse varesina sarà aperta al pubblico il 5|6|7 maggio con ingresso e parcheggio gratuito e un ricco calendario di eventi e dimostrazioni. Quattro aree tematiche si intersecano per creare un evento in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Life! Casa è l’area dedicata alle migliori soluzioni per il benessere in casa con le novità sull’arredamento di interni ed esterni, complementi e finiture per vivere al meglio le nostre abitazioni. Sotto al cappello Life! Enogastronomia & Shopping si potranno trovare prodotti enogastronomici regionali di qualità tipici della nostra splendida penisola e idee regalo per ogni occasione mentre per i più golosi, sarà a disposizione un vero e proprio Ristorante Argentino con piatti tradizionali arricchiti da esibizioni di Tango. Life! Tempo Libero & Benessere sarà invece contraddistinta da proposte per lo sport, le vacanze e la cura e il benessere della persona. E per i più piccini Life! Area Bimbi con tanto divertimento per i più piccoli con laboratori didattici, trucca bimbi, corsi di inglese, giochi ed esibizioni di pattinaggio artistico.