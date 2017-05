È morto don Peppino Forasacco, ex parroco di Casbeno

incidenti varie

Domenica mattina alle ore 3 è morto don Giuseppe Forasacco, noto come don Peppino. Si è spento presso il reparto di oncologia dell’ospedale di Terni.

Aveva 73 anni. I funerali si terranno a Busto Arsizio giovedì 25 maggio alle 15.15 presso la Chiesa S.Maria Regina.

Don Peppino è stato per anni parroco di Casbeno, per poi essere trasferito ad Induno Olona ed infine spostato in Umbria, in seguito ad alcuni fatti (mai chiariti del tutto dalla Curia), riferiti ad ammanchi dalle casse delle parrocchie dove don Peppino è stato parroco.