E’ morto Marco Lazzati, il genio meccanico della Cagiva

(nella foto il pilota Herbert Auriol, in sella ad una delle moto Cagiva progettate dall’ingegner Lazzati)

Si terranno domani, venerdì 5 maggio alle 15.30 nella Chiesa di Sant’Ambrogio a Varese, i funerali dell’ingegner Marco Lazzati, ex ingegnere capo della Cagiva, morto ieri all’età di 75 anni.

L’ingegner Lazzati è stato lo storico progettista dell’azienda dei fratelli Castiglioni, e ha legato il suo nome a molte moto da rally che negli anni Ottanta diedero grandi soddisfazioni all’azienda varesina, in particolare alla Parigi-Dakar.

Questa sera alle 21 il rosario nella sede delle suore di Maria Ausiliatrice in via Agnesi 7 a Varese. I funerali, domani, si muoveranno dall’abitazione, in via Agnesi 9.

