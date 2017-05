E’ morto Nicky Hayden

Foto varie di sport

E’ morto oggi, lunedì 22 maggio, il motociclista statunitense Nicky Hayden.

Il campione del Mondo della MotoGp del 2006, che avrebbe compiuto 36 anni il 30 luglio, non è sopravvissuto dopo l’incidente accaduto a Misano Adriatico lo scorso 17 maggio quando è stato investito da un’auto mentre era in giro in bicicletta.

La situazione medica era apparsa subito molto grave a causa di un violento trauma cranico.