È scomparso Rino Pajetta, ex amministratore della Fondazione Molina

maltempo 4 agosto 2016

È morto Rino Paletta, ex presidente della Fondazione Molina onlus negli anni ’80. In una nota, il commissario Carmine Pallino esprime le condoglianze alla famiglia e ricorda la figura dell’ex manager: « Erano gli anni ’80 quando il dott. Pajetta, coadiuvato dal suo Consiglio di Amministrazione, reggeva la Fondazione Molina che sempre più si stava affermando quale residenza sanitaria assistenziale multiservizi per la Città di Varese. Rino Pajetta con il suo operato ha contribuito a rendere la Fondazione Molina un luogo di cura migliore per tutti i suoi Ospiti».