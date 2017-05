E…state a Sumirago

Campi Estivi 2017

A Sumirago una ricca proposta di campi estivi per far trascorrere momenti felici ai vostri bambini, con un appuntamento speciale per i ragazzi da 10 anni in su.

Estate 2017 – Sezione Estiva Scuola dell’Infanzia

Per i bambini dai 3 ai 6 anni, la Scuola dell’Infanzia di Sumirago – Polo Bertolina, resterà aperta dal 3 al 28 luglio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 (con possibilità di post scuola dalle 16 alle 18).

Le iscrizioni sono già aperte.

Oratorio Feriale 2017 “Detto Fatto”Quando? Dal 12 giugno al 28 luglio

Dove? All’Oratorio di Albusciago, in Via San Giovanni Bosco

Per chi? Per tutti i bambini e i ragazzi che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado

Data di chiusura delle iscrizioni: venerdì 19 maggio 2017

Modalità di iscrizione

Compilare il modulo di iscrizione

Effettuare il pagamento tramite bonifico a:

L’Acquilone SCS

IBAN IT31V0335901600100000062327

Causale: iscrizione centro estivo + nome e cognome del bambino

Recapitare alla Cooperativa L’Aquilon il modulo di iscrizione e la copia del bonifico all’indirizzo amministrazione@laquilonescs.it, inviando un fax al numero 0331 913579 o consegnare una copia cartacea direttamente alla coordinatrice presso l’Oratorio di Albusciago.

Code Camp

Il Comune di Sumirago e la Cooperativa “L’Aquilone”, in collaborazione con Codeng Varese”, sono lieti di proporre ai ragazzi che frequentano le classi IV e V primaria e I e II secondatia inferiore, il Code Camp.

Il CodEng ha come missione insegnare ai ragazzi di età da 10 anni su “coding”, cioè come si fa a programmare il computer. Le lezioni si svolgono in inglese e italiano, quindi dando l’opportunità ai giovani di esercitare il loro inglese parlato.

Teach news: conoscere le novità dal mondo della tecnologia (la realtà virtuale, l’intelligenza artificiale, le auto senza conducente, la realtà aumentata Hyperloop e Space X, le invenzioni di Elon Musk)

Coding CodeOrg: imparare a programmare usando i bellissimi puzzle di Minecraft, Angry Birds e le Guerre Stellari (il labrinto classico, Guerre Stellari, Oceania, Minecraft, Frozen)

Progetti Scratch: scrivere storie, realizzare giochi e animazioni usando la programmazione a blocchi (conoscere Scratch, creare un labirinto, gioco con i pesciolini, creare Space Attack)

Programmando i Robot: imparare a programmare i robot di Lego Mindstorms, Sphero e Parrot (Sphero – la pallina programmabile, i Robot dei Lego, Mindstorms, Ollie Parrot, drones, BB8).

Le iscrizioni sono aperte.