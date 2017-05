E…state Insieme, Campus Estivo Induno Olona

Campi Estivi 2017

Arriva l’estate, le scuole chiudono e i genitori che lavorano devono decidere a chi affidare le giornate dei propri bambini. L’A.S.D. Aurora di Induno Olona, organizza il Campo Estivo “E…state Insieme”, il campo estivo di Induno Olona dedicato allo sport, che si svolgerà dal 12 giugno all’8 settembre al Centro Sportivo “F. Maroni” di via Olimpiadi a Induno Olona, per bambini e ragazzi da 5 a 15 anni, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17.

Al Campo Estivo “E…state insieme”, il programma prevede attività di calcio, basket, pallavolo, tennis, piscina, mountain bike, escursioni e tanti laboratori per tutti e per trascorrere giornate di puro divertimento.

Gli iscritti al campo avranno la possibilità di trascorrere giornate spensierate in compagnia e in un ambiente protetto e controllato, immerso nel verde, seguiti da istruttori ed educatori laureati in Scienze Motorie o in Scienze dell’Educazione.

Gli educatori non solo vigileranno affinché tutte le attività si svolgano in piena sicurezza, ma quotidianamente proporranno nuovi ed entusiasmanti giochi di gruppo, attività sportive ed escursioni.

I ragazzi e i bambini avranno l’occasione di stare insieme divertendosi e ciò contribuirà a favorire nuove relazioni e a rispettare e apprezzare non solo le regole assegnate, ma anche l’ambiente naturale che li circonda.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, presso il Centro Sportivo “F. Maroni” di Induno Olona.

Informazioni

Costi:

– Formula full time (dalle 7.30 alle 17): 80 euro comprensivo di:

pasto (primo – secondo – contorno – pane – frutta – acqua e merenda)

2 ingressi in piscina

assicurazione nominativa

kit (maglietta – pantaloncino e capellino)

– Formula part time dalle 12.30/17.00 o dalle 7.30 alle 14.00 40 euro comprende:

pasto (primo – secondo – contorno – pane – frutta – acqua e merenda)

1ingressi in piscina

assicurazione nominativa

kit (maglietta – pantaloncino e capellino)

Sconti per i fratelli o per frequenza di più settimane solo per la formula par time.

E’ richiesto il certificato di idoneità sportiva.

Il 3 giugno, alle 18, presso il Centro Sportivo di Via Olimpiadi a Induno Olona, verranno presentate le attività del campo estivo.

Tel. 3494216521 (Enrico)

Email: estateinsiemeinfo@gmail.com

Sito internet: www.estateinsieme.weebly.com