Eccellenza e Promozione, al via playoff e playout

Le immagini dei dilettanti

Finita la stagione regolare, si parte per la post season, con playoff e playout. In Eccellenza non ci saranno playoff, con il Pavia qualificato direttamente per le finali nazionali. Si parte sabato 6 maggio con gli spareggi di Promozione.

ECCELLENZA

Il Pavia, secondo classificato alle spalle dell’Arconatese, ha tutto il tempo di preparare il turno nazionale aspettando gli altri scontri, nei quali però non rientrano formazioni varesotte.

Per la salvezza invece scenderanno in campo per la gara di andata a Cassano Magnago Union Villa e Brera; fischio d’inizio domenica 7 maggio alle ore 16.00. I milanesi, oltre ad avere il fattore campo a favore nella decisiva gara di ritorno, si salveranno anche in caso di parità di risultati grazie alla migliore classifica.

PROMOZIONE

Playoff in campo sabato 6 maggio (ore 16.00). Scontro diretto, chi perde esce. A Seveso la Base 96, seconda in classifica, ospiterà la Vergiatese. A Mariano invece andrà il Gavirate.

Per i playout doppia sfida tra Cairate e Brebbia, con i gialloblu che possono contare sulla migliore posizione di classifica a fine campionato. Si parte domenica 7 maggio (ore 16.00) a Peveranza di Cairate per la gara di andata.