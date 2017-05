Edoardo si riconferma il primo abbonato della Pallacanestro Varese

Apre la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese

È Edoardo Scola l’abbonato numero uno della Pallacanestro Varese per la stagione 2017-2018. All’apertura della campagna abbonamenti di oggi, giovedì 25 maggio, è stato il primo a prendere posto, stazionando al PalA2a sin dalle 9.30 di questa mattina, riconfermandosi per il secondo anno di fila la propria tessera numero uno.

«Sono di Rozzano – spiega il primo abbonato – e sono arrivato questa mattina per confermare il mio abbonamento. Credo sia un grande gesto d’amore e di passione per il basket e per questa squadra. Ripartiamo da zero, ma abbiamo fiducia incondizionata sul lavoro di coach Caja. Mi auguro che rimangano Norvel Pelle, che è il giocatore che più mi ha impressionato e ha grosse possibilità di crescita, e Giancarlo Ferrero, capitano tutto cuore».

Le porte del palazzetto “Lino Oldrini” sono state aperte per l’occasione da coach Attilio Caja alle ore 16, per l’occasione padrone di casa.

«In tanti anni che alleno – ha spiegato l’allenatore biancorosso – non mi era mai capitato di vedere persone rinnovare il proprio abbonamento il 25 di maggio. Osservare così tanta gente avvalora sempre più quello che rappresenta la Pallacanestro Varese per la città. Dobbiamo ricordare sempre per rispetto a queste persone che impiegano tempo e risorse per venire a vederci e a supportarci».

Prima donna ad aver rinnovato la tessera, quarta assoluta, è stata Paola Arosio, che seppur in dolce attesa non ha potuto dire di no alla chiamata della Pallacanestro Varese.