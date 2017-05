Elezioni, tutti i nomi dei 173 candidati

Sono cinque i candidati sindaco che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno. Se non ci saranno sorprese all’ultimo momento saranno loro a contendersi la carica di primo cittadino fino al 2022. A sostenere questi aspiranti sindaci c’è un vero stuolo di persone e cittadini che hanno scelto di mettersi in gioco e sostenere con il proprio nome il candidato di riferimento. Sono 11 liste per un totale di 168 persone, a cui si aggiungono i 5 candidati sindaco.

A sostenere il sindaco uscente, Laura Cavalotti, vi sono quindi tre liste: Partito Democratico insieme alle due liste civiche Partecipare Insieme 2.0 e Sinistra X Tradate. Il principale avversario è l’ex sindaco Dario Galli che si presenta sostenuto dalla Lega Nord e Forza Italia, insieme alle liste civiche Movimento Prealpino e Tradate Libera. Confermata la presenza del Movimento 5 Stelle che sostiene Emilia di Benedetto, mentre l’ex consigliere comunale Alfio Plebani viene appoggiato dalle due liste civiche Innovazione Civica ed Energia e Futuro. Il Movimento Etica, che al suo interno ha anche alcuni esponenti di Forza Nuova, sostiene invece Massimiliano Russo.