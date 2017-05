Enjoy Camp – Estate 2017 al Tennis Club Casciago

volantinoA5Casciago

Al Tennis Club di Casciago, in via Matteotti 84, dal 12 giugno alla riapertura delle scuole (agosto compreso), un Campo Estivo per tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

Il campo estivo è organizzato da Enjoy Kids, un gruppo di amici uniti dall’amore per i piccoli e dalla passione per quello che fanno, pronti a far divertire i vostri bambini con tante attività all’aria aperta.

Enjoy Camp accoglierà i bambini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 con possibilità di orario part time (9-13:30) e di pre (7:30-9) e post camp (17-18).La proposta prevede:

La proposta prevede:

attività sportiva diversificata: (calcio, basket, tennis, danza, golf, rugby….);

corsi di yoga;

laboratorio di “musica in movimento” e laboratori didattico/creativi;

giochi di gruppo e cacce al tesoro;

corsi di inglese e “spazio compiti”;

piscina e corsi di nuoto in collaborazione con Life Pool & Fitness

uscita settimanale, ogni venerdì

Le iscrizioni sono aperte, presso il Tennis Club di Casciago, il lunedì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19 e il venerdì dalle 16:30 alle 18:30, fissando un appuntamento al numero 345 2549024 o via mail, scrivendo a info@campoestivovarese.com.

Per ulteriori informazioni visitate il sito internet e mettete “mi piace” alla pagina Facebook.

Quote di partecipazione

Copertura Assicurativa: € 15,00 (la quota comprende l’assicurazione e la maglietta di Enjoy)

Settimana full time: € 110.00 (pasti e uscita settimanali inclusi)

Settimana part time: € 85,00 ( pasti e uscita settimanale inclusi)

Pre – post camp: € 5.00 a servizio, a settimana

Riduzioni: sconto del 10% nel caso di 2 o più fratelli e per chi frequenterà il campus oltre le 4 settimane. Acconto del 20% da versare al momento dell’iscrizione (saldo di tutte le settimane il primo giorno di camp).