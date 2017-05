EOLO SpA riceve il certificato “Elite” di Borsa italiana

Foto varie

EOLO SpA riceve oggi la certificazione del programma “ELITE” di Borsa Italiana.

Nato tre anni fa per supportare le aziende “eccellenti” del Paese nella realizzazione dei loro progetti di crescita, il programma consente un miglior accesso ai mercati dei capitali, maggiore visibilità a livello nazionale e internazionale affiancando il management in un’ottica di cambiamento e miglioramento organizzativo e culturale dell’azienda.

Il programma “ELITE” offre alle aziende un percorso innovativo in tre fasi che coinvolge imprenditori ed esperti con l’obiettivo di preparare le aziende ad affrontare i cambiamenti culturali e organizzativi che stanno alla base di tutti i processi di innovazione e sviluppo imprenditoriale.

«Siamo orgogliosi che EOLO sia tra le aziende ‘eccellenti’ italiane a ricevere questa prestigiosa certificazione – afferma Luca Spada, presidente di EOLO SpA – . Sin dal 1999, anno di nascita della nostra società, abbiamo sempre puntato al massimo delle performance perseguendo il nostro obiettivo, ovvero aiutare l’Italia nel superamento del digital divide. EOLO è oggi il più importante player del mercato italiano nella banda ultralarga fissa. Il programma ‘Elite’ di Borsa italiana – conclude l’AD – rappresenta un ottimo traguardo, ma anche un punto di partenza per le nuove sfide che fronteggerà nei prossimi anni l’azienda, una realtà in costante crescita, a capitale interamente italiano, con un’età media dei dipendenti poco superiore ai 30 anni che investe in R&S ma, soprattutto, nelle persone e nei valori aziendali».