Equostop una serata per capire cosa fare per la natura

Venerdì 19 maggio alla sala polivalente di Cuveglio si terrà EQUOSTOP, un progetto di risparmio energetico e comunicazione sociale.

Gli iscritti, muniti di tessera e App condivisa potranno trovarsi in punti di raccolta prefissati, usare l’applicazione per avvisare sia la richiesta sia la disponibilità al trasporto, e in questo modo attuare il risparmio energetico dovuto al minor consumo di carburante.

Un’azione semplice che se coordinata congeli altri porta a grandi risultati.

L’appuntamento è alle 20.45.

Interverranno Fulvio Fagiani, presidente di Universauser che parlerà del “Futuro della produzione di energia tra crescita delle rinnovabile l’eredità delle energie fossili”.

L’intervento di Alessandro Camporeale, coordinatore del progetto EQUOSTOP sarà incentrato sul progetto: sostenibilità ovvero l’auto come risorsa per le relazioni.