Esce di strada con l’auto e si ribalta

Brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, questa mattina poco prima delle 7 a Caronno Pertusella. Per ragioni ancora da accertare un’automobile all’altezza di via Bergamo è uscita di strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’auto e, liberato con cesoia e divaricatore una persona. Sul posto anche l’ambulanza del 118. Un uomo ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.