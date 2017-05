Espana Circo Este, le date del tour estivo

Espana Circo Este

Continua il tour della maleducazione degli Espana Circo Este che arriva a tagliare il traguardo dei 100 concerti in poco più di sei mesi. Pubblicato a gennaio da Garrincha Dischi, “Scienze della maleducazione” – secondo album del combo italo-argentino – li ha già portati in un turbinio di concerti maleducati, nazionali ed internazionali. Un tour che ha visto gli ECE (così vengono chiamati all’estero) crescere esponenzialmente soprattutto in Germania dove hanno registrato diversi sold-out e dove oramai possono essere ritenuti cittadini onorari.

Nel frattempo, accanto agli ottimi consensi ottenuti dal nuovo release, Marcelo e soci sono chiamati dagli Ex-Otago per contaminare la traccia “Non Molto Lontano” nel nuovo lavoro “Marassi Deluxe”, album in cui figurano anche Caparezza, Eugenio Finardi, Levante e tanti altri.

Il tour estivo li vedrà protagonisti nei maggiori festival musicali europei come il Weekend beach festival di Malaga in Spagna (con Prodigy, Sepultura, Nada Surf), lo Zwarte Cross di Arnhem in Olanda (con i Wolfmother) o ancora l’Horizonte Festival a Koblenz in Germania, senza dimenticare gli attesi appuntamenti italiani già confemati sino ad agosto. Gli Espana Circo Este vi aspettano lungo il loro “Summer tour della Maleducaciòn” con il loro tango punk carico di irrefrenabile energia!

ESPANA CIRCO ESTE SUMMER TOUR MALEDUCACIÒN 2017

19 mag – JUGENDKULTURZENTRUM JAYZEE – Imst (Austria)

20 mag – FESTIVAL DELL’INFORMAZIONE – Arco (TN)

26 mag – SOLIDAR ROCK – Cassano D’Adda (MI)

27 mag – ZUGLUFT FEST – Bressanone (BZ)

01 giu – SOUND VITO – Legnago (VR)

02 giu – POP FESTIVAL – Pordenone

03 giu – FESTIVAL DELLA CANAPA – Forlì

10 giu – BEAT CIRCUS FESTIVAL – Ovada (AL)

14 giu – SHERWOOD FESTIVAL – Padova

17 giu – FESTA DI RADIO ONDA ROSSA – Roma

21 giu – FESTA DELLA MUSICA – Ledro (TN)

23 giu – PIAZZA FORO BOARIO – Cuneo

24 giu – CAOTIC AGE FESTIVAL – San Biagio (MN)

25 giu – GODS OF MEL – Mel (BL)

01 lug – BOTANIQUE – Bologna

07 lug – WEEKEND BEACH FESTIVAL – Malaga (Spain)

13 lug – LUXOR LIVE – Arnhem (Netherlands)

14 lug – ZWARTE CROSS – Hengelo (Netherlands)

15 lug – HORIZONTE FESTIVAL – Koblenz (Germany)

16 lug – STEINBRUCH FESTIVAL – Mühlheim (Germany)

20 lug – JAMROCK FESTIVAL – Vicenza

22 lug – TANARO LIBERA TUTTI – Alba (CN)

28 lug – CONTROGUERRA – Teramo

29 lug – FESTA DELLA BIRRA – Palazzolo sul Senio (FI)

30 lug – RESTA IN FESTA – Palazzolo sull’Oglio (BS)

09 ago – FLUO COLOR MUSIC FESTIVAL – Isola D’Elba (LI)

10 ago – LA BURIANA – Terracina (LT)

11 ago – LUMERA – Platania (CZ)

15 ago – OSTERIA DEL CICCHIO – Avigliano Umbro (TR)

19 ago – COUNTRY PARTY – Mercatello sul Metauro (PU