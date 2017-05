Estate in arrivo, weekend con il sole

Il sole bacia luino

Ultimo weekend di maggio con il sole e il bel tempo.

Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 27 maggio sarà soleggiato con poche nuvole nella notte e primo mattino. Temperature massime in lieve aumento. Particolarmente caldo in montagna con zero termico verso 4000m.

Ancora meglio domenica 28 maggio con tempo ben soleggiato e molto caldo. Massime oltre 30°C. Poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti in dissoluzione a sera. Asciutto.