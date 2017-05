Evade dai domiciliari, arrestato a Beata Giuliana

I Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno arrestato un cittadino ucraino con l’accusa di evasione.

L’uomo, 40 anni, era agli arresti domiciliari, ma i Carabinieri lo hanno sorpreso fuori casa, nel rione di Beata Giuliana.

In controllo sul territorio, i Carabinieri hanno visto l’uomo in atteggiamento sospetto, in una zona residenziale del quartiere.

Fermato per un controllo, l’uomo è stato identificato ed arrestato per violazione degli arresti domiciliari.

Sulla sua auto sono stati rinvenuti attrezzi atti allo scasso, tra cui un mini trapano avvitatore che, scrivono i Carabinieri era “evidentemente utilizzato per l’apertura delle serrature”.