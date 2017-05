Ex-Otago, le date del tour estivo

musica generica

Il tour invernale degli Ex-Otago si è consluso il I maggio dal palco di Piazza San Giovanni, il concertone che ogni anno porta decine di migliaia di persone e Roma. Un traguardo per la band zenese raggiunto con il susseguirsi di date, buona parte delle quali andate sold out.

Un tour invernale partito subito dopo la pubblicazione di Marassi il 21 ottobre 2016 (uscito per Garrincha/INRI) che ha visto gli Ex-Otago portare il loro nuovo album ed il quartiere della loro città su e giù per l’Italia; in un alternarsi di date e passaggi radiofonici gli Ex-Otago sono giunti alla primavera con la pubblicazione della versione Deluxe di Marassi. “Cinghiali incazzati”, “I giovani d’oggi” e “Quando sono con te” sono stati i primi singoli ad essere trasmessi nell’etere radiofonico seguiti poi da “Gli occhi della luna” feat. Jake La Furia, ospite inatteso sul palco del Serraglio di Milano lo scorso inverno. Un’ospitata che ha dato il via a quello che è poi diventato “Stramarassi”, in gergo otaghese, un Marassi al cubo impreziosito da tanti remix quanti featuring. Feat. come quello con Caparezza che con “Ci vuole molto coraggio” proietta la band zenese verso un’estate calda e piena di date in continuo movimento.

14 maggio ROMA // BALLROOM

10 giugno PADOVA // FESTIVAL SHERWOOD

20 giugno BOLOGNA // BIOGRAFILM

21 giugno VICENZA // LUMEN

22 giugno CREMONA // TANTA ROBBA FREE MUSIC FESTIVAL

23 giugno PARMA // COLOMBOFILI

24 giugno MEZZOCORONA (TN) // SOLSTIZIO D’ESTATE

01 luglio COMO // WOW FESTIVAL

02 luglio MORROVALLE (MC) // FOOL FESTIVAL

13 luglio ROSELLE (GR) // FILO FESTIVAL

14 luglio CADOGNE’ (TV) // CJF MUSIC FESTIVAL

15 luglio CARMIGNANO (PO) // PARCO MUSEO DI SEANO

16 luglio BIELLA // RELOAD SOUND FESTIVAL

17 luglio FARA D’ADDA (BG) // FARA ROCK

19 luglio MIRA (VE) // MIRA ON AIR

20 luglio CASSANO MAGNAGO (VA) // WOODOO FEST

21 luglio ALBA (CN) // TANARO LIBERA TUTTI

22 luglio GENOVA // ARENA DEL MARE

28 luglio VIALFRE’ (TO) // APOLIDE FEST

29 luglio ROMA // ROCK IN ROMA

04 agosto LAMEZIA T.ME (CZ) // COLOR FEST

06 agosto MESSINA // INDIEGENO

07 agosto ALBANELLA (SA) // ROTUNNELLA FEST

10 agosto PORTO SANT’ELPIDIO (FM) // SUPER SUMMER GAME

12 agosto PINETO (TE) // PINETNIE

16 agosto ALCAMO (TP) // ALCART

25 agosto RIOLO T.ME (RA) // FROGSTOCK

26 agosto ASCOLI PICENO // DISTRARTE

30 agosto ACQUAPENDENTE (VT) // P.ZZA GIROLAMO FABRIZIO

31 agosto TRESCORE (BG) // BUMBUM FEST

02 settembre TREVISO // HOME FESTIVAL

07 settembre ACQUAVIVA (SI) // LIVE ROCK FESTIVAL

10 settembre MILANO // CARROPONTE