Eyenga giocherà i playoff spagnoli a Malaga

Si è concretizzata nel fine settimana la trattativa che ha portato Chris Eyenga a Malaga. L’ala congolese, come abbiamo annunciato venerdì, è stata ingaggiata dall’Unicaja per disputare i playoff della Liga ACB, il campionato più competitivo d’Europa.

La notizia è stata ufficializzata dal club andaluso che è quarto in classifica alla vigilia dell’ultimo turno della stagione regolare. Per Eyenga, nato a Kinshasa ma cresciuto a Badalona, si tratta di un ritorno in Spagna; il suo contratto comunque non va oltre il 30 giugno, quindi un suo eventuale ritorno a Varese non è vanificato da questa scelta. L’ala numero 31 è resta però il primo giocatore della Openjobmetis ad accasarsi in un’altra formazione.