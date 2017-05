Fabio Bucciarelli presenta il libro fotografico “The Dream”

Incontro con il Fotogiornalista Fabio Bucciarelli.

Appuntamento a Besnate per il il 24 maggio, alle 21, al Teatro Incontro con Fabio Bucciarelli che presenterà il libro “The Dream Best PhotoBooks of 2016″ per TIME Magazine.

“Il tema del libro è il sogno, un viaggio emozionale attraverso la condizione dell’essere umano che ha perso punti di riferimento. Le sue speranze e i suoi sogni. Il racconto dei profughi e migranti in fuga dalle guerre e rivoluzioni conosciute come Primavere Arabe. È un progetto portato avanti dal 2011, foto scattate in diversi luoghi: dalla Siria alla Libia, dal Kurdistan alla Tunisia, dall’Italia alla Grecia, Iraq, Macedonia…”, spiega l’autore.

Fabio Bucciarelli ha vinto il Robert Capa gold medal nel 2012. I suoi lavori sono stati pubblicati da TIME Magazine, The New York Times, BBC, Al Jazeera America, The Guardian and Observer, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Foreign Policy, Paris Match, Stern, Die Zeit, Internazionale, La Stampa, L’Espresso, Il Fatto Quotidiano, Il Corriere della Sera e La Repubblica. Bucciarelli collabora inoltre con l’Agence France-Presse e con le principali ONG internazionali come UNHCR , l’ICRC (Croce Rossa Internazionale), Emergency e CCM(Comitato Collaborazione Medica).