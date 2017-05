Falso poliziotto in azione nella zona di Chiasso

Un falso poliziotto si aggira nella zona di Chiasso e Morbio Inferiore, cercando con una scusa di introdursi nelle case.

Lo comunica la Polizia cantonale, alla quale nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, 25 maggio, tra le 17 e le 18, a Chiasso e a Morbio Inferiore, è stata segnalata una persona che si è identificata come agente di Polizia, mostrando un tesserino non ben definito.

Con la scusa di voler parlare con le proprietarie di casa di presunti furti avvenuti in zona, ha manifestato l’intenzione di entrare nei loro appartamenti. “Fortunatamente – spiega una nota della Polizia – la sana diffidenza mostrata dalle due donne ha permesso loro di non divenire vittime di furto o di truffa”.

I connotati della persona sospetta, che è ora ricercata, sono i seguenti: uomo, corporatura snella, altezza 165/170 centimetri, carnagione abbronzata, indossava jeans, giubbotto di colore nero con scritta “Polizia” e cappellino. Era munito di radiotrasmittente e si è espresso in italiano con accento del Sud Italia.

La Polizia ticinese raccomanda di non far mai entrare la persona sconosciuta che si presenta alla porta: “Prima chiedere una tessera identificativa e prestare attenzione a quanto riportato. Procedere in caso di sospetto alla verifica sull’attendibilità del controllo che dicono di voler fare tramite la Centrale operativa della Polizia cantonale. Non mostrare o raccogliere i valori o il denaro come richiesto dai falsi poliziotti. Non lasciare che sia il falso poliziotto a chiamare il suo superiore o la Centrale operativa perché potrebbe mettervi in contatto con un complice. In caso di sospetti allertate il 117 e richiedete l’intervento di una pattuglia oppure chiamate un vostro famigliare o conoscente per aiutarvi in queste verifiche”.