Fedez: “Sono nato dal web, nel bene e nel male”

Il concerto di Fedez e J-ax a Milano

«Sono nato dal web e gli devo tutto, il bene e il male. Sono la dimostrazione lampante di come il web sia ormai il mezzo di informazione e comunicazione principale in Italia e di come sta andando ad uccidere giornali e la televisione».

Erano i tempi di “Sig. Brainwash – L’arte di accontentare” quando Fedez rilasciò queste dichiarazioni, in occasione dell’incontro con i fan alla Casa del Disco di Varese. Era al suo terzo album e la sua carriera di rapper era ormai decollata ma l’attenzione mediatica e la popolarità di oggi non era ancora stata raggiunta.

Fin dall’inizio però, Fedez è stato un grande utilizzatore dei social, prima con YouTube che gli ha permesso di raggiungere i primi fan e poi Facebook, per tenersi in contatto, raccontare dalla vita pubblica e privata e costruirsi un’immagine. Un vero e proprio business, tanto che la notizia della sua proposta di matrimonio alla blogger Chiara Ferragni ha fatto letteralmente il giro del web e anche su VareseNews è stata tra le notizie più lette della settimana.

L’intervista a Fedez del 2013