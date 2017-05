Festa del Rugby, l’evento più atteso di Varese

Foto varie di rugby

Sarà un’altra edizione speciale per la Festa del Rugby Varese. Quattro giorni (dall’8 all’11 giugno) di eventi tra sport e solidarietà.

La manifestazione è stata presentata oggi, mercoledì 31 maggio a Palazzo Estense, dal presidente biancorosso Francesco Pierantozzi: «Questa festa è il nostro primo sponsor. Ci permette di avere, tramite il supporto delle persone che verranno, la base per il prossimo anno. Chi lavorerà saranno i giocatori e i dirigenti, sposando i valori che il rugby ha deciso di mantenere. Non è solo una festa della birra, ma ci sono tante attività come il torneo Under 16 in memoria di Andrea Paltani».

Proprio a riguardo del memorial ha parlato Stefano Ghiringhelli dell’associazione che porta il nome dell’ex rugbista: «Ringrazio il Rugby Varese per l’opportunità di celebrare questo ricordo. La nostra associazione ha lo scopo di promuovere iniziative, non solo in ambito sportivo, ma anche di prevenzione per la sicurezza stradale. Il nostro messaggio è diretto ai giovani delle scuole superiori, come era Andrea».

Sarà anche una edizione ecosostenibile, grazie alla collaborazione con Aspem, la società guidata da Sandro Azzali: «Ci fa sempre molto piacere la sensibilità che dimostra il Rugby Varese sul tema. Dovrebbero essere obiettivi di tutti i cittadini per riuscire a rendere più pulita Varese».

La conferenza è stata chiusa dall’assessore allo sport Dino De Simone: «Poche parole: fatica, quella che impara chi gioca a rugby e serve per organizzare una festa così; gioco di squadra, perché da soli non si vince; rispetto dei compagni, degli avversari e delle regole, per rendere la vita migliore».

Programma della Festa del Rugby Varese 2017: