Festa dello sport per i bambini di Moriggia e Ronchi

Insegnanti e genitori dell’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate invitano alla Festa dello Sport che si terrà lunedì 15 maggio per le classi I, II, e III e mercoledì 17 maggio per le classi IV e V , al complesso sportivo delle Azalee in via dei Salici a Gallarate indicativamente dalle ore 9 alle ore 12.

In caso di maltempo le prove verranno rinviate rispettivamente al 22 e 24 maggio.

«La giornata vedrà i nostri ragazzi impegnati in prove ginnico-atletiche con festosa competizione tra le classi» spiegano Simone Girardi e Laura Negri, dell’Associazione Genitori, rispettivamente della primaria Don Milani di Moriggia e della Leonardo Da Vinci di Ronchi. «La premiazione (consegna diploma di partecipazione per tutti e coppa dei campioni alle classi vincenti) vedrà la presenza della ciclista varesina Noemi Cantele, atleta olimpica, argento mondiale a cronometro e di bronzo in linea, campionessa italiana».