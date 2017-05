Festa per le scuole di San Macario e Cascina Elisa

salamelle generica

Il Comitato genitori di San Macario e Cascina Elisa, nell’ ottica della valorizzazione delle scuole cittadine, organizza la consueta Festa di fine anno presso il Campus della scuola Primaria don Carlo Cozzi, sabato 27 maggio dalle ore 18.

Durante il pomeriggio i genitori sono invitati alle restituzioni delle attività svolte durante l’anno: i bambini saranno impegnati in dimostrazioni sportive e canore. Dalle 18 in poi, il Campus si aprirà anche a tutti i cittadini per la Festa.

Sarà possibile cenare con patatine, salamelle e altre bontà e per i bambini sono previste attività ludiche: trucca-bimbi, pozzo di San Patrizio. Durante la festa si potranno acquistare i biglietti della ricca sottoscrizione a premi.

Alle ore 20:45 un gruppo di genitori, “La compagnia dei naufraghi”, proporrà un divertente pezzo teatrale liberamente tratto da l’ Odissea : “Metti una sera a cena coi Proci”.

Tutte le proposte della giornata concorreranno a raccogliere fondi per potenziare ed arricchire le attività che i bambini svolgono a scuola e la dotazione informatica di tutti i plessi ( primaria , infanzia e secondaria).