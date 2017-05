Festival della Valle Olona, una mostra e due performance per chiudere

busto arsizio varie

Il 14 maggio 2017 presso il Parco Marcora, Cotonificio Ponti – Via Tobler 1, Solbiate Olona, ore 14.30 verrà inaugurata la mostra “Naturartis. L’Eterno Effimero, Cultura e ambiente”, mostra d’arte contemporanea e installazioni.

La mostra è parte del Festival della Valle Olona 2016/2017 giunto quest’anno alla settima edizione e che nasce nel 2008 con l’intenzione di creare un momento culturale, di riflessione ed educazione sui temi dell’ambiente, con particolare attenzione al territorio ospitante. Il Festival si propone di utilizzare in modo innovativo l’arte e i linguaggi espressivi come strumenti culturali. Al centro del progetto della mostra Naturatis si pone lo scambio tra le arti – luoghi dell’immaginario in continua evoluzione – e l’ambiente – spazio fisico e vitale da tutelare e valorizzare. La mostra vuole porre la riflessione sulla necessità dell’uomo-artista di adattarsi e relazionarsi a un determinato luogo in cui vive, opera e trasforma.

Perché Eterno Effimero? Eterno come sete di immortalità, come possibilità di eternarsi attraverso la propria immagine, attraverso la tecnica, attraverso i propri gesti, appropriandosi della propria responsabilità verso il futuro. Eterni sono i materiali non biodegradabili, nei quali noi convertiamo la natura di per sé effimera nei suoi passaggi da uno stato all’altro. Effimero come evento irripetibile nel tempo, come materiale vivo all’interno del ciclo dell’impermanenza delle forme. Come moda all’interno del messaggio più negativo del consumismo, come nevrosi di continuo superamento del presente alla ricerca di un irraggiungibile modello che il sistema sposta sempre in avanti. Effimera è la nostra condizione di esseri umani, la nostra esistenza è transitoria e insieme a noi lo sono i nostri pensieri, le nostre opere e i nostri sogni.

La mostra verrà inaugurata domenica 14 maggio 2017 in occasione della festa del cotonificio, una giornata ricca di iniziative organizzata da associazioni e volontari di Solbiate Olona nell’ambito della giornata dell’Ecomuseo della Valle Olona, e si concluderà domenica 21 maggio. Sarà possibile visitarla in settimana su appuntamento.

Informazioni aggiuntive si possono trovare attraverso i seguenti siti internet:

http://www.edartes.it/doc/Festival_Valle_Olona_2016_-_2017__14_maggio_2017_Mostra_Eterno_Effimero.pdf

http://www.festivalvalleolona.org

http://www.ecomuseovalleolona.it/appuntamenti/festa_cotonificio_2017/index.html

Il Festival Valle Olona 2016-2017 si concluderà con gli ultimi due eventi in Valle: domenica 7 maggio e sabato 27 maggio alle ore 15.00 presso l’Ex-cartiera Alto Milanese Via Carso di Fagnano Olona andranno in scena rispettivamente: “COROMUOVIAMO. Contaminazioni artistiche: Immaginare l’utopia ambientale” e “ “CORSI, RICORSI E SOGNI DELL’UOMO DI DOMANI. Performance teatrale: L’imbuto”.

Per info: http://www.edartes.it/doc/Festival_Valle_Olona_2016_-_2017_-_7_e_27_maggio_2017_-_eventi_di_chiusura.pdf

Tutti gli eventi sono ad entrata libera e gratuita.