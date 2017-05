Fiamme in un capannone industriale

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 10.30 è scoppiato un incendio presso un capannone in via San Gottardo a Gordola (immagine di repertorio).

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo si è sviluppato sul tetto su cui è posizionato un impianto fotovoltaico. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Tenero-Contra e di Locarno.

Per facilitare le operazioni di spegnimento è stato chiuso il tratto di strada cantonale ed è stata predisposta una deviazione per il traffico. Non si lamentano feriti.