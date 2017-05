Fiat Torino – Openjobmetis in diretta dal PalaRuffini

Openjobmetis Varese - Fiat Torino 79-86 - foto si Simone Raso

Ultimo impegno di campionato per la Openjobmetis, che chiude la stagione in casa della Fiat Torino a partire dalle 20,45. Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #direttavn e #torinovarese via Instagram e Twitter.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI