Final Six: quarto posto per la BPM Sport Management

L\'ultima partita in casa della Bpm Sport Management

Si chiude con una sconfitta la Final Six della BPM Sport Management. Nella Finale per il 3° i Mastini sono battuti dal Circolo Canottieri Napoli 7-8 (2-2, 1-4, 2-2, 2-0) e chiudono così al quarto posto la stagione 2016/17. Per la società del Presidente Sergio Tosi si aprono le porte dell’Euro Cup.

Squalificato per una giornata Gu Baldineti (espulso contro il Brescia, ndr), in panchina accanto al Team Manager Gianni Averaimo c’e Zimonjic. Primo tempo equilibrato con un doppio botta e risposta tra le due compagini: Giorgetti e Campopiano (superiorità) vanno a segno per la Canottieri Napoli, mentre Petkovic e Bini (superiorità) replicano per i Mastini. Nel secondo tempo è il Napoli a portarsi avanti. Il sette di Zizza segna quattro reti, due a testa per Baraldi e Giorgetti (per quest’ultimo il primo su rigore, ndr). La BPM SM, sfortunata in un paio di occasioni, va in gol grazie ad una superiorità numerica, con Mirarchi. Termina in parità anche la terza frazione. Dopo il gol iniziale di Dolce, la BPM Sport Management prova ad accorciare andando a segno con Petkovic e Mirarchi. Ma a venti secondi dalla sirena è Giorgetti a riportare gli avversari a +3 (5-8). Nell’ultimo quarto forcing dei Mastini già dai primi minuti. I gol di Gallo e Razzi infiammano il match, ma uno strepitoso Vassallo nega il gol del pari con tre parate super.

“Questa partita era importante perché ci avrebbe garantito l’accesso in Champions League – ha dichiarato Gianni Averaimo – La sconfitta di ieri contro Brescia ha influito sicuramente sul morale e oggi siamo entrati in acqua troppo molli. Dall’altra parte avevamo un avversario che ha approcciato bene il match sin dall’inizio. E a nulla è valso il forcing finale. E’ una sconfitta che fa male – continua – ma anche da partite come questa c’è molto da imparare. Ripartiremo da qui. Dispiace per il Presidente Tosi. Lui mette sempre tanta passione e impegno in questo sport. Avremmo voluto ripagarlo con una vittoria. Un ringraziamento – e conclude – anche ai nostri tifosi, sempre presenti in questi tre giorni”.