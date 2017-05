Finalmente riapre il Lido Schiranna

Apre giovedì 8 giugno la piscina del Lido Schiranna, che dopo il bando pubblico di Aspem Reti è stata affidata in gestione alla Canottieri Varese. Si tratterà della riapertura del bar, mentre sabato 10 giugno dovrebbe invece riaprire anche la piscina vera e propria. Il presidente della Canottieri, Mauro Morello, conferma insomma che nel week end al lido comincia l’estate, dopo i lavori di arredamento dei locali interni e quelli di adeguamento esterno della piscina.

Gli abbonamenti e gli ingressi avranno le tariffe comunali con un possibile adeguamento Istat che sarà comunicato nelle prossime ore. “Stiamo pensando a una convenzione con i servizi sociali del comune per fornire cinquanta ingressi gratuiti alle famiglie che non hanno i mezzi economici per fruire del lido – osserva Morello – inoltre per la piscina è prevista una collaborazione con la Polha per attività a favore dei disabili. L’offerta sarà soprattutto orientata alle famiglie”.

Il Lido è un po’ in ritardo, soprattutto nella sua parte di bar e ristorante che negli anni corsi era spesso già operativa in primavera. Il bando dello scorso inverno aveva avuto un intoppo, ma ora sembra tutto pronto.