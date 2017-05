Fine settimana all’insegna della variabilità

Oltre le nuvole

Sarà un weekend all’insegna dell’instabilità.

La giornata di oggi, venerdì 12 maggio, sarà caratterizzata da cielo coperto con possibilità di rovesci isolati soprattutto in serata. Nel pomeriggio alternanza di schiarite e temporali. Temperature tra i 13 e i 18 gradi.

Domani, sabato 13 maggio, le nubi stazioneranno ancora su gran parte della regione in particolare sulla pianura Padana. Nel pomeriggio tempo, però, si prevede il ritorno del sole con qualche rovescio in prossimità delle Alpi e della fascia prealpina. Temperature massime in rialzo con la massima attorno ai 22 gradi.

Domenica: dopo una notte di pioggia, la mattina si apre all’insegna della nuvolosità. Per tutta la giornata il tempo sarà all’insegna della variabilità con prevalenza di nubi. Le temperature andranno dai 13 ai 19 gradi.