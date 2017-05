Fiorella Mannoia e Nek, due giorni di musica a teatro

musica generica

Doppio appuntamento musicale al Teatro di Varese per questa settimana. Martedì 9 maggio infatti, l’appuntamento è con Fiorelle Mannoia. L’artista fa tappa a teatro per una data del suo “Combattente tour” dove porterà vecchi e nuovi successi. Una data sold out che vede tornare Fiorella Mannoia a Varese dopo la sua tappa nel 2015.

Il giorno dopo, mercoledì 10 maggio invece, l’appuntamento è con Nek. Anche questa è un appuntamento sold out da tempo: il cantante sarà in scena per una data del suo “Unici Tour”. A vent’anni dal successo di “Laura non c’è”, che lo ha fatto debuttare nel mercato latino, consacrandolo come un artista di fama internazionale con dieci milioni di dischi venduti nel mondo, Filippo Nek Neviani è tornato nel panorama musicale italiano con un tour di successi. L’appuntamento è alle 21.