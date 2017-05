Fioriere distrutte sotto i portici

Le nuove fioriere posizionate in centro dai commercianti, dopo l’accordo con il Comune per abbellire la città, fanno discutere. Lunedì mattina, dopo il week end, alcuni negozianti le hanno trovate danneggiate. In particolare, lo segnala Antonella Zambelli di Fipe, che su facebook ha postato le foto. La Zambelli tuttavia, rispetto alle dichiarazioni critiche nei confronti del sindaco dei giorni scorsi, smorza i toni. “Non è colpa di nessuno, ma solo della maleducazione di qualcuno”.