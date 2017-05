Fondi ISI 2017: l’Inail presenta i finanziamenti

La Direzione Territoriale INAIL di Varese organizza un incontro per domani, mercoledì 17 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Sala Montanari del Comune di Varese per presentazione dei finanziamenti, a fondo perduto, con l’obiettivo di incentivare le aziende, soprattutto le piccole imprese (storicamente prevalenti nel tessuto economico della nostra Provincia), a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la Lombardia è previsto uno stanziamento di oltre 40 milioni di euro.

L’evento è dedicato ai rappresentanti del mondo datoriale, sindacale, unitamente ai consulenti e ai professionisti della Provincia.

Tra i relatori sarà presente anche un tecnico della CONTARP dell’INAIL Direzione Regionale per la Lombardia.

Per la Direzione INAIL di Varese sarà presente il nuovo dirigente dott.ssa Santa Picone.