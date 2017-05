Frontale a Travedona: tre feriti

Due feriti e traffico bloccato è il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, venerdì 5 maggio, poco prima delle 8 a Travedona Monate.

Per cause al vaglio degli inquirenti, due vetture che procedevano in senso contrario, si sono scontrate in via Vittorio Veneto nel Villaggio Ignis. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso gli occupanti: un uomo di 45 anni, uno di 21 e una ragazzina di 12. Le loro condizioni pur serie non sono gravi.

I carabinieri sono intervenuti per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi.