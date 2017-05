Frontalieri, Cattaneo: “Tutelare diritti dei lavoratori lombardi che operano in Svizzera”

raffaele cattaneo

“I dati diffusi dall’Ufficio Federale di Statistica svizzero sul monitoraggio della presenza di lavoratori stranieri in territorio elvetico fotografano un bisogno ancora crescente da parte della Svizzera della presenza dei tanti frontalieri che operano oltreconfine. Una presenza che cresce e che va a coprire settori strategici per l’economia complessiva del territorio. È a maggiore ragione fondamentale l’intervento delle istituzioni non solo a parole, ma con i fatti concreti come il prezioso lavoro di rapporto e confronto che il Consiglio regionale ha avviato e sta tenendo da alcuni anni con le autorità svizzere al fine di tutelare i diritti dei lavoratori lombardi, affrontando le criticità con politiche responsabili e fattive”.

Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo.