FuturOrchestra con Amico Fragile, il concerto per il bene

Applausi a scena aperta al teatro Apollonio per lo spettacolo di Massimo Ranieri

E’ attiva la prevendita dei biglietti al Concerto straordinario del 20 maggio della Associazione Amico Fragile Onlus.

BIGLIETTO 20 euro – RIDOTTO 15 euro per soci Endas

PREVENDITA Presso

Strumenti Musicali MOLTENI – Via Bizzozero, 18 – Varese Tel. 0332 283506

Strumenti Musicali LUCIANO – Via Como, 18 – Varese tel. 0332 281355

V.D. – Varese Dischi – Galleria Manzoni, 3 – Varese Tel. 0332 2410556

INFORMAZIONI: 348 0600537

IL CONCERTO

Si terrà sabato 20 Maggio 2017 alle ore 21 al Teatro Apollonio. Suonerà la FUTURORCHESTRA. Alessandro Cadario direttore, Luca Buratto pianoforte.

In programma musiche di: W.A Mozart, Concerto n. 27 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K 595, P. Cajkovskij, Sinfonia 5 in mi maggiore op. 64

L’intero ricavato sarà devoluto ad Amico Fragile ONLUS

FuturOrchestra è un gruppo strumentale di elementi da 12 ai 22 anni, espressione del modello didattico musicale “ El Sistema “ ideato in Venezuela da Josè Antonio Abreu proposto e promosso in Italia da Claudio Abbado ha debuttato a Milano nel maggio del 2011 con Daniele Rustioni in occasione della prima raccolta di strumenti “ Costruire con la Musica “ in collaborazione con Music Fund, Milano Musica e Teatro alla Scala.

Ha suonato al Teatro degli Arcimboldi di Milano e al Parco della Musica di Roma, ha partecipato al Festival di Primavera della Feniarco e alle manifestazioni per il 150° anniversario della Società del Quartetto di Milano. Termina la stagione 2016-2017 con il prestigioso impegno di concludere la stagione della Società del Quartetto di Milano suonando, sotto la direzione di Alessandro Cadario e con la partecipazione dell’astro nascente Luca Baratto, l’ultimo concerto per pianoforte e orchestra di Mozart K 595 e la monumentale Quinta Sinfonia di Cajkovskij.

Il concerto viene presentato in anteprima a Varese al Teatro Apollonio a termine della stagione musicale comunale, sponsorizzato da Amico Fragile ONLUS e dal Circolo ENDAS “ Severo Piatti” .