Galleria d’arte di baby pittori alla primaria Morelli

a conclusione del progetto "crescere è un'arte", gli alunni hanno dipinto ispirandosi all'artista che avevano studiato

“Piccoli artisti crescono” è il titolo della galleria d’arte allestita alla scuola primaria Morelli di Busto Arsizio. Sono stati esposti i lavori pittorici realizzati dagli alunni a conclusione del progetto formativo “Crescere è un’arte”, programmato e attuato nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa durante il corrente anno scolastico. Chi avrà modo di visitarla si troverà davanti ad un’esplosione di creatività, di colore e di fantasia.

Galleria fotografica Galleria d'arte alla Morelli 4 di 8

Ad ogni classe è stato assegnato un pittore la cui opera è stata esplorata e rielaborata con tecniche e materiali diversi in applicazioni pratiche individuali, a coppie o in gruppo.

Il percorso didattico ha permesso al singolo allievo di approcciarsi in modo sempre più consapevole alle varie tecniche pittoriche, analizzando e seguendo le orme del

pittore e, successivamente, di sviluppare quella da cui è stato maggiormente attratto fino a personalizzare la riproduzione .

Le attività hanno consentito inoltre di acquisire maggiori livelli di autonomia e di indipendenza nell’organizzazione del proprio lavoro e del proprio spazio.

A fine anno scolastico gli alunni sono stati orientati ad una partecipazione consapevole all’esperienza non comune e straordinaria dell’evento espositivo.

I bambini si sono dimostrati entusiasti durante tutto l’itinerario didattico: chi si è reso conto di aver imparato ad aver più fiducia in se stesso, chi ha preso coscienza delle emozioni che un quadro può trasmettere e chi ha compreso che per fare un capolavoro bisogna aver molta pazienza e la forza di non scoraggiarsi mai.

Inoltre durante la festa di fine anno due bambini per classe hanno orgogliosamente ritirato un piccolo omaggio per la passione dimostrata durante il percorso

affrontato.