Game of Cus: un sabato di sport per gli universitari

la manifestazione sportiva dell'Università dell'Insubria si è svolta nella nuova sede del palazzetto

Una giornata all’insegna dello sport quella che si svolgerà sabato 13 maggio 2017 dalle 9 alle 18 al PalaInsubria, in via Monte Generoso 59 a Varese. Si tratta del ”Game of CUS”, la manifestazione ludico-sportiva che si rivolge agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria e non solo.

Sono in calendario vari tornei: calcio a 5 maschile e femminile, tennis, beach volley misto 2+2 e ping pong (per queste attività è richiesto il certificato medico). I meno atletici potranno sfidarsi in partite di scopone scientifico, calcio balilla, freccette e minigolf.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà ugualmente al coperto, saranno annullate solo le gare di beach volley, tennis e minigolf. La giornata sarà animata da Dj Felice di Radio N1.

Le premiazioni sono fissate per il 9 settembre 2017 in occasione dell’apertura dell’anno sportivo. Oltre alle classiche coppe, verranno distribuiti dei premi speciali (buoni per affitto campi, abbonamenti per centri fitness del CUS Insubria e Corsi, lezioni di personal trainer, ecc…).