Garage58 va al bar e l’aperitivo diventa aperibaratto

Baratto

Garage58 compie un anno e festeggia con un originale aperibaratto all’Ocean Bar di Porto Ceresio.

Elisa Maggio, l’ideatrice del progetto di riciclo, riuso e riduzione dei rifiuti Garage58, e le titolari dell’Ocean Bar “si sono unite – raccontano – in una collaborazione alquanto bizzarra e innovativa, per un aperitivo all’insegna del baratto, del bere e della buona musica. In un’epoca in cui consumismo e spreco sono all’ordine del giorno, ecco il primo aperitivo dedicato al riuso, al riciclo e al rispetto, in linea perfetta coi nostri ideali e modi”.

L’appuntamento è per venerdì 5 maggio dalle 19 alle 21 nel locale di via Butti affiacciato sul Ceresio.

Ogni partecipante potrà portare un massimo di 15 oggetti (rigorosamente in ordine, puliti e funzionali) e ciascuno di essi verrà suddiviso in una delle quattro categorie in base al valore. Ogni oggetto verrà scambiato a scelta tra gli oggetti della stessa categoria. Una sorta di gioco, per dare valore e apprezzare storie e vissuti delle “cose” altrui.

L’evento è ad ingresso gratuito ed è adatto ai bambini.