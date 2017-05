Gazebo della Lega Nord in piazza contro l’arrivo dei profughi

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Domenica 28 maggio, dalle 9.00 alle 13.00, in Piazza Volontari del Sangue si terrà un gazebo organizzato dalla sezione cittadina della Lega Nord a sostegno del Sindaco per la presa di posizione nei confronti di chi, in piena autonomia e senza alcun tipo di confronto con il primo cittadino, ha deciso di ospitare 9 profughi.

Il presidio sarà anche l’occasione per confrontarsi con i Saronnesi in merito a questa vicenda.

Sarà distribuito un volantino informativo sulla questione. Saranno presenti diversi consiglieri comunali oltre che militanti e sostenitori.