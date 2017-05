Gem Boy, silent disco e musica irish per il Lonate Spring Festival

Gallarate

Dal 19 al 21 maggio torna il Lonate Spring Festival, ormai tradizionale evento musicale dedicato ai giovani ed alle famiglie che da qualche anno richiama numersi spettatori lonatesi e non.

«Su richiesta e collaborazione fatta da un gruppo di ragazzi lonatesi poco piu’ che ventenni, quello del 2017 vuole ancor di più essere un Festival dedicato ai gusti dei giovani» spiegano gli organizzatori del Consiglio Proloco Lonate Pozzolo.

Si comincerà il venerdi con serata irriverente. Nell’area dedicata al festival si esibiranno sul palco gruppi e dj set locali quali Miss Marple, Algex e Nitram fino al concerto conclusivo attorno alle ore 22,00 dei Gem Boy.

Il sabato invece è serata Raggae e dopo l’esibizione di Anger Ness, Dave The Scream, GX, e del miglior classificato del contest lanciato in rete. Infine sul palco salira mr BABAMAN

Domenica è la giornata Irish e Spring Festiv la vuole dedicare alle famiglie. Con ingresso gratuito all’area eventi, verranno proposti degli spettacoli ed intrattenimenti per i più piccini a cura di “polvere di stelle”, e con il tramontare del sole ci avvieremo al concerto conclusivo dei The Clan accompagnati dall’aperitivo musicale la Back on Track e la cena con gli Acoustic Marks.

Al termine dei concerti Spring Festival continuerà con la Silent Disco. «Anticipiamo i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale e per essa all’assessore alle Politiche Giovanili per il supporto dato, ai ragazzi del Circolo Culturale Le Officine di Cassano Magnago per il professionale intervento nella organizzazione artistica, a tutti gli artisti che allieteranno i pre serata, a Daniel e Michele per l’impegno nell’organizzazione, ai volontari sia in proprio che delle diverse associazioni di Lonate per la gestione logistica, ed infine ma non perche’ meno importanti a tutti i residenti dell’Area Cerello per pazienza nel “sopportarci e supportarci” nel Lonate Spring Festival».