Gerenzano, Insieme e Libertà contro Fi sull’affaire “programma copiato”

Ivano Campi, sindaco da 2012

“La lista di Forza Italia ha presentato un programma elettorale per la competizione in corso copiato dal nostro programma presentato per le elezioni 2012 e già attuato in questi 5 anni”. L’accusa arriva con una stringata nota stampa della lista Insieme e Libertà che sostiene alla prossime amministrative la candidatura dell’attuale sindaco Ivano Campi.

“L’impostazione, le idee ed i titoli sono identici – rimarca il testo diffuso anche su Facebook – hanno persino usato lo stesso carattere di scrittura. La parte sulla tanto sbandierata sicurezza è tutta uguale, manca solo la parte sui lavori pubblici ma solo perchè le cose scritte sono state fatte o programmate e non potevano essere ripetute. Nessuna proposta o pensiero sulle opere pubbliche future è stata messa in campo.

Evidentemente dopo aver ricevuto il benservito dalla Lega il tempo per lavorare ad un programma frutto di idee proprie era troppo poco; molto più facile fare copia e incolla dal nostro di cinque anni fa”.

Da questi fatti arrivano richieste decisamente forti: “Chiediamo che il candidato sindaco di Forza Italia, Miriam Longeri ed il suo segretario cittadino, Marco Franchi ci porgano delle pubbliche scuse e valutino la possibilità di non proseguire nella campagna elettorale”. E concludono con un appello ai gerenzanesi: “Invitiamo gli elettori, che avevano intenzione di votare quella lista, ad una seria riflessione: che senso ha votare una copia quando puoi scegliere l’originale?”

Immediata e semplice la replica del candidato e segretario cittadino di Fi Marco Franchi: “Rimaniamo stupiti dal comunicato stampa dell’attuale amministrazione in quanto forse si sono dimenticati che nel 2012 Forza Italia era all’interno della loro coalizione e ha nettamente contributo alla vittoria per poi invece venire un po’ bistrattata. Di conseguenza quello da loro tirato in causa non è il loro programma ma il nostro programma di cui abbiamo tenuto le parti purtroppo non realizzate nel corso di questi 5 anni di amministrazione e abbiamo aggiunto delle preziose novità condivise con il nuovo gruppo di Forza Italia”. E conclude: “Ribaltiamo quindi al gruppo di Insieme e Libertà per Gerenzano che ha postato sulla sua pagina Facebook la parola “vergogna” nei nostri confronti la richiesta di scuse. Sicuri di una loro pronta risposta auguriamo a una campagna elettorale più serena e tranquilla”.