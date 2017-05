Gionata Mirai live al Gagarin

Gionata Mirai

Sabato 13 maggio il Circolo Gagarin di Busto Arsizio si riempie, ancora una volta, di musica. E lo fa in collaborazione con chi la musica la diffonde nella provincia, e non solo, 24 ore su 24: Neverwas Radio. Da questo connubio nasce la NeverWas Night, durante la quale si esibirà Gionata Mirai. Un live acustico con cui il chitarrista del Teatro degli Orrori e frontman dei Super Elastic Bubble Plastic presenta “Nelle Mani”, il suo secondo album da solista uscito il 21 aprile scorso per La Tempesta/Casa lavica.

In apertura, inoltre, suoneranno altri due artisti della provincia di Varese: Barack, artista indie-folk in uscita nel 2017 con un nuovo disco, prodotto con la collaborazione di Fusaro Lucantonio e Claudio Piperissa (membri della band lombarda MasCara), e The Lonely Rat, che dopo un periodo di pausa seguito all’uscita nel 2009 con Ghost Record, torna ufficialmente sulle scene. The Lonely Rat sarà inoltre uno degli artisti che si esibirà al “NeverWas Radio Fest”, il festival che la web-radio terrà a Corgeno di Vergiate il 16/17/18 Giugno. Una tre giorno di musica, radio, cibo, attività e esposizioni sul lago di Comabbio che celebrano la cultura e l’arte del nostro territorio.. e non solo!

La serata al Circolo Gagarin inizierà alle 20.30, con i concerti in partenza alle 22. L’ingresso è up to you, ovvero “offri liberamente ciò che ritieni opportuno” riservato ai soci A.R.C.I.

È possibile presentare domanda di adesione ad A.R.C.I. compilando il modulo all’ingresso e versando la quota associativa di 10 euro.

Link Utili

EVENTO FB  https://www.facebook.com/events/1290986454269704/

PAGINA NWR  https://www.facebook.com/neverwasradio/

SITO NWR  www.neverwasradio.it

PAGINA GAGARIN  https://www.facebook.com/circologagarin

Artisti

GIONATA MIRAI  https://www.facebook.com/Gionata.Mirai/

BARACK  https://www.facebook.com/barackmusic/

THE LONELY RAT  https://www.facebook.com/TheLonelyRat/