Giornata dedicata alla legalità per gli studenti dell’Agenzia formativa

Per il settimo anno consecutivo, venerdì 12 maggio, si rinnova l’appuntamento al Centro di Formazione Professionale di Varese di Via Monte Generoso 71 per l’Incontro sulla Legalità.

Ai ragazzi del secondo anno dei corsi verrà proposta una giornata di riflessione sulle conseguenze pratiche e giuridiche riguardanti episodi di bullismo e cyberbullismo con particolare riferimento agli aspetti pratici oltre che a quelli legali.

Gli argomenti trattati spazieranno dalla identificazione della condotta delittuosa fino alle concrete conseguenze giuridiche successive al processo.

L’obiettivo è prevenire e contrastare quanto purtroppo avviene spesso in ambito scolastico e adolescenziale, cercando di far comprendere ai ragazzi le problematiche

latenti nel bullismo e nel cyberbullismo, gli aspetti psicologici e anche come si possa concretamente far fronte a tali situazioni disagevoli non solo per chi le subisce, ma anche per chi le compie.

Gli Agenti della Polizia di Stato proietteranno due filmati: uno dedicato ai sistemi di indagine e identificazione del “bullo”, l’altro alla intercettazione di messaggi e immagini contenuti nei supporti multimediali, computer, cellulari e social network.

Come relatori della giornata saranno presenti, nell’Aula magna di via Monte Generoso, oltre a esponenti delle forze dell’ordine e avvocati, anche il Viceprocuratore onorario di Varese Davide Toscani.

Interverranno anche l’avvocato Stefano Lucarelli, organizzatore dell’incontro, l’avvocato Silvia Pinorini, l’avvocato Alberta Gandini e il dottor Giuseppe Galloro.